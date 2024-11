Lapresse.it - Trento, 14enne picchiato dal branco: 3 minori denunciati

I carabinieri di Mattarello dihanno denunciato tre minorenni responsabili di minacce e lesioni personali aggravate ai danni di un, aggredito in centro adurante la notte di Halloween.La vittima era in piazza Fiera con alcuni amici quando un gruppetto di giovani lo ha prima aggredito verbalmente per poi accerchiarlo. Ilè riuscito a scappare ma ill’ha raggiunto, picchiandolo. Negli attimi successivi i carabinieri del radiomobile della compagnia dierano riusciti ad identificare due degli aggressori. Le indagini hanno permesso di risalire anche al terzo autore dell’aggressione.