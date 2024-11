Sport.quotidiano.net - Roma: Juric non esce dalla crisi, solo un altro pareggio a Bruxelles

, 9 novembre 2024 - Altra trasferta, altra possibilità di vincere ancora disattesa. Lanon perde, ma torna dal Belgio conun, nonostante fosse riuscita a indirizzare l'incontro con un avversario sulla carta al di sotto delle capacità giallorosse. Allo stadio Re Baldovino dii capitolini non vanno oltre l'1-1 contro la Royale Union Saint-Gilloise nella sfida valevole per la quarta giornata di Europa League. Al vantaggio di Mancini, risponde Mac Allister, ma ancora una volta è la qualità del gioco, non il risultato in sé a preoccupare i tifosi. Contro i belgischiera una versione abbastanza rimaneggiata della formazione giallorossa, senza però rinunciare a diversi dei titolari. Ancora panchina per Hummels, c'è Cristante al centro della difesa con Mancini e Angeliño.