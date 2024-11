Pitoni messinesi | la ricetta siciliana farcita di ogni meraviglia

Leggi l'articolo completo su Donnaup.it

sono una sorta di panzerotto gigante, dorato e ricoperto di bolle.Hanno una sfoglia sottile e croccante, molto ariosa e leggera, a base di strutto, acqua, vino, farina.Semplice da impastare, una volta lasciato riposare per reidratarsi perfettamente, deve essere steso più volte, seguendo un processo di sfogliatura. A leggerlo così, sembra un’impresa per mani esperte, in realtà si tratta di effettuare un giro di 5 pieghe almeno prima di stenderlo definitivamente per ricavare i vari dischi.Il ripieno, poi, è davvero gustosissimo. Tradizionalmente, vengono farciti da scarola (indivia riccia), acciughe dissalate e tuma, un tipico formaggio siciliano di latte ovino e caprino che si fonde perfettamente con gli altri sapori.Una volta fritti in abbondante olio, gustiamoli subito caldi e fumanti e se avanzano, non scaldiamoli mai nel microonde, ma in forno statico a 100 gradi.