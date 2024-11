Terzotemponapoli.com - Pavarese: “Conte sta dimostrando di essere un grande pompiere”

Gigiè intervenuto a ‘Febbre a 90’, su Vikonos Web Radio/Tv. L’ex dirigente del Napoli ha parlato della squadra azzurra, delle prospettive future e di Antonio. Di seguito le sue parole.: “Inter-Napoli sarà una partita a scacchi tra i due tecnici”Così il dirigente: “Il Napoli è una squadra forte, fatta ad immagine e somiglianza del suo allenatore, dovesse andare male a San Siro nessun dramma. Questa è una corsa a tappe, questa è interlocutoria, i Gran Premi della Montagna arriveranno verso marzo-aprile. Inter-Napoli sarà una partita a scacchi tra i due tecnici, come del resto lo è stata domenica con l’Atalanta, che ha vinto ogni duello individuale. Con l’Inter sarà forse differente, il Napoli comunque al di là del passo falso con il Verona sta disputando un campionato straordinario, il ko l’Atalanta ha riportato tutto l’ambiente con i piedi per terra:stadiun, come del resto lo è stato il presidente De Laurentiis con il suo messaggio sui social.