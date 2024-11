Olanda sotto shock dopo Ajax-Maccabi Tel Aviv | Abbiamo fallito come ai tempi della Shoah VIDEO

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

ai”. E’ l’espressione forte, fortissima, utilizzata dal re Guglielmo Alessandro scusandosi al telefono col presidente israeliano Herzogquel che è avvenuto al termine diTel. Perché la nottepartita di calcio valida per l’Euorpa League si è trasformata in una caccia all’ebreo. E l’, uno dei simboli di inclusione e civile convivenza al mondo, è sconvolta. “Ragazzi sugli scooter hanno dato la caccia ai tifosi israeliani, attaccandoli con bastoni e coltelli. Posso facilmente capire che la memoria corra ai pogrom”, ha dichiarato Femke Halsema, sindaca di Amsterdam, teatro delle aggressioni ai tifosi israeliano. Il bilancio è di 5 tifosi feriti portati in ospedale, 30 contusi lievi e circa 60 arresti delle forze dell’ordine nel corso degli scontri.