Maxi-furto da Valentino | il colpo nella boutique in pieno centro a Roma

Brutte notizie per; lain Piazza di Spagna della storica casa di moda, è stata infatti svaligiata nel cuore della notte, in circostanze ancora ignote. A dare la segnalazione sarebbe stato un addetto alla sicurezza del negozio, poco prima di mezzanotte; non sarebbe però scattato nessun allarme. Sul posto è arrivata per prima la vigilanza che ha poi allertato i poliziotti del commissariato Esquilino. Indagini in corso da parte degli agenti del Distretto Trevi, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, al momento sotto analisi per individuare elementi utili. Sulla porta d’ingresso non vi sarebbero segni di effrazione e, all’interno del punto vendita, non ci sono buchi nelle mura. I rapinatori hanno rubato borse e accessori per un valore complessivo di centoquarantamila euro.