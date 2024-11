Marsiglia De Zerbi | Se sono io il problema sono pronto ad andarmene

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Voglio riuscire a dare qualcosa che vada oltre il risultato. Seio ilad andare via. Non mi interessano i soldi. Quello che cerco è la gratificazione del lavoro”. Lo ha detto il tecnico del, Roberto Dedopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro l’Auxerre. Si tratta del secondo ko nelle ultime tre partite. “Mi assumo la responsabilità. Quando dico cheresponsabile è perché mi sento davvero responsabile. Non ho intenzione di scaricarla sugli altri”, aggiunge. “Questigiocatori che hanno coraggio e personalità, anche se possiamo sempre migliorare. Serve passione, bisogna capire la fortuna di giocare per questo club. Non puoi essere qui ed essere semplicemente un dipendente del club. Per giocare qui, hai bisogno di qualcos’altro”, ha aggiunto.