Marotta e Conte, reunion per Inter-Napoli: mai successo prima – TS

è una sfida nelle sfide. Oltre a quella in campo con i vari protagonisti, tra cui l’ex Lu-La Romelu Lukaku-Lautaro Martinez, si prospetta anche una sfida tra due vecchi amici come Beppee AntonioVOLTA – Insommaè unnitore pieno di ricordi e diaffascinanti. Oltre a quella tra Lukaku e Lautaro Martinez, non si può dimenticare ovviamente quella tra Beppee Antonio. Coloro che hanno costruito insieme questa, che oggi è tra le migliori squadre in Europa. I due, ancora grandi amici, si sfideranno uno contro l’altro per lavolta in assoluto: mai, infatti, eranelle precedenti esperienze in carriera tra i due. Quando il tecnico delera in Serie B alla guida di Arezzo e Bari,era amministratore delegato della Sampdoria in Serie A.