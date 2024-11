Marevivo riforestati 100 metri quadri di Posidonia Oceanica nel Golfo di Palermo

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Al via “Rigenerare”, una delle azioni previste da “3R per il Mare”, progetto di, promosso con il supporto dei fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai”, che ha l’obiettivo di proteggere e valorizzare la biodiversità marina anche attraverso interventi di rigenerazione, per dare nuovo respiro alle risorse naturali. Si sono appena concluse, infatti, le operazioni di riforestazione di 100 mq con rizomi dineldi, lungo la costa nord occidentale della Sicilia, nelle acque antistanti la borgata marinara denominata Acqua dei Corsari (Bandita), area marina degradata che, nella prima metà del secolo scorso, ospitava ancora una rigogliosa prateria di.L’obiettivo dell’intervento è riforestare una porzione di fondale marino a matte morta a una profondità di circa 13-14, posizionando 78 moduli di ancoraggio per un totale di circa 2.