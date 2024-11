Formiche.net - L’ombra di Trump sulla crisi ucraina. Ecco le ultime novità

Pur non essendo ancora entrato in carica, il trionfo di Donaldalle elezioni presidenziali statunitensi sta già impattando sulle dinamiche delle relazioni globali. E laè una delle succitate dinamiche in cui questo impatto ha avuto portata maggiore.è notoriamente un sostenitore di un approccio meno interventista rispetto all’attuale amministrazione, e sembra intenzionato a ridurre l’impegno degli Stati Uniti verso Kyiv, oltre che a promuovere una soluzione rapida per il conflitto. Questo approccio suscita preoccupazioni tra gli alleati europei, molti dei quali temono che un eventuale accordo tra Washington e Mosca possa essere raggiunto senza il coinvolgimento diretto di Kyiv. Con le parole di apertura versopronunciate poche ore fa dal leader russo Vladimir Putin che sembrano rafforzare le probabilità del verificarsi di un simile scenario.