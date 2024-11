Oasport.it - LIVE Gauff-Zheng, Finale WTA Finals 2024 in DIRETTA: finale tra la cinese e l’americana

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ultimo atto delle WTAtra Qinwene Coco.Partita che incoronerà la campionessa dell’ultimo torneo dell’anno tra la vincitrice della medaglia d’oro olimpica e la numero 3 del mondo, che ha estromesso nella giornata di ieri Aryna Sabalenka, da molti considerata la grande favorita del torneo.A Riad andrà in scena il 2° confronto diretto tra le due giocatrici, il primo dei quali fu vinto dal, ma si giocava sulla terra battuta. La campionessa degli US Open 2023 inoltre arriva all’ultimo atto da imbattuta, e pronta quindi a fregiarsi dell’intero bottino della manifestazione (1500 punti). Al contrario, laha perso all’esordio proprio da Sabalenka, rifacendosi poi contro Paolini e Rybakina.