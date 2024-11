Panorama.it - Le glorie (e i molti dolori) di frau Merkel

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

Nell’autobiografia in uscita, l’ex cancelliera fa i conti con la propria storia e quella della Germania. Ora, oltre ai successi, dovrà spiegare le aperture a Mosca e le strategie tedesche nella Ue.In Germania manca poco all’uscita della corposa autobiografia di Angela, intitolata Freiheit, libertà, e, fin dalle prime anticipazioni, è un tentativo in piena regola di fare i conti con la storia - la sua, di, ma non solo. Non vi è dubbio che con la cancelliera - che ha lasciato il posto a Olaf Scholz nel 2021, dopo 16 anni - il pendolo abbia oscillato tra il servo encomio e il codardo oltraggio., cioè, è stata prima applaudita come leader indispensabile dell’Occidente, e poi criticata come la figura che ha posto le premesse per l’attuale dolorosissima crisi tedesca. L’abbraccio con la Russia, l’illusione dell’Eldorado cinese, la scommessa green e la fuga repentina dal nucleare, l’ingovernabilità dei flussi migratori, Volkswagen e altri colossi industriali tedeschi che annunciano chiusure delle loro fabbriche tedesche: tutto ciò e molto altro è messo in conto all’esponente oggi più famosa dei cristiano-democratici.