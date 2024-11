Lanazione.it - "L’altra Mina". Musica e racconto nel tribute show

Rendere omaggio alladie anche al suo spirito. E’ questo l’obiettivo delche andrà in scena stasera alle 21 nell’Atrio d’Onore del Palazzo della Provincia di Arezzo. Qui si terrà lo spettacolo "– Tributo dedicato all’icona dellaMazzini". Un omaggio alla più grande voce dellaitaliana, interpretata da Sabrina Morante. L’evento rappresenta un’occasione per celebrare il leggendario repertorio di, artista che ha segnato la storia dellaitaliana. L’incontro sarà arricchito dalla presenza di musicisti e interpreti di grande talento, oltre alla voce di Sabrina Morantem, Stefano de Angelis alla chitarra, David Levito al basso, Stefano Verdelli al piano e Alessio Chiarini alle tastiere, eseguiranno alcuni dei brani più celebri della "Tigre di Cremona", in un’atmosfera suggestiva e ricca di emozioni.