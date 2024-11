Iltempo.it - La svolta invernale è imminente: ecco il freddo polare e le piogge

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

La prima decade di novembre sta passando e sono in programma degli importanti cambiamenti sul meteo. “Il fine settimana non promette grandi scossoni, ma la prossima settimana la situazione meteo potrebbe cambiare in modo deciso”, l'annuncio di meteogiuliacci.it. Edcosa si prospetta dalle previsioni del tempo: “La perturbazione, che in questo momento si trova ai margini del nostro Paese, e che nel corso del weekend si limiterà a spingere qualche pioggia sulle Isole Maggiori, martedì sembra infatti destinata a investire la nostra Penisola e a riportare la pioggia su molte regioni, mentre da nord si avvicinerà un nucleo di aria fredda di origine, la cui esatta traiettoria rimane tuttavia ancora piuttosto incerta”. L'analisi degli esperti del sito specializzato nel meteo continua così: “La giornata in cui si tornerà ad aprire l'ombrello in molte regioni è quindi quella di martedì 12 novembre, quando sono attesesparse praticamente su tutte le regioni meridionali e la Sardegna, con la formazione anche di numerosi temporali, e quindi dipotenzialmente intense, specie in Puglia, Calabria e Sicilia.