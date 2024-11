Inter-Napoli il pronostico di Zazzaroni | Domani mi sa che l’Inter…

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

La dodicesima giornata di Serie A ha alzato il proprio sipario nella serata di giovedì 7 novembre con il pareggio per 1-1 tra Genoa e Como. Un punto che non serve a nessuno a cui si è aggiunta la seconda X di giornata, con lo stesso risultato, tra Lecce ed Empoli. Un punto che è costato caro all’allenatore dei salentini, Luca Gotti, esonerato a fine gara e a cui farà seguito la scelta del nuovo allenatore. Il clou del fine settimana si raggiungerà nella serata didove a San Siro andrà in scena lo scontro tra, da cui si avrà una prima idea su chi sarà la favorita numero uno per lo scudetto.Gara da triplachiuderà il programma della dodicesima giornata di Serie A. In un San Siro gremito di cuori nerazzurri, i ragazzi di Inzaghi andranno a caccia dell’attuale capolista, distante solo un punto dopo il tonfo casalingo con l’Atalanta e la vittoria sudata dei nerazzurri contro il Venezia grazie alla zampata di capitan Lautaro Martinez.