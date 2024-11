Ilnapolista.it - Il Real Madrid torna a vincere: travolge l’Osasuna (4-0), Vinicius segna anche su rilancio del portiere

Il(4-0),sudelDue sconfitte casalinghe di seguito possono provocare un terremoto al. Importa zero che pochi mesi fa hai vinto Champions e campionato. Il passato non esiste alla Casa Blanca. Le due sconfitte contro Barcellona e Milan avevano creato un clima elettrico. Senza dimenticare tutto quel che era accaduto in occasione del Pallone d’Oro asto a Rodri e non a. Era comparsoqualche articolo sulla panchina di Ancelotti.Oggi invece al Bernabeu è arrivatoquinto in classifica, unica squadra ad aver battuto in Liga il Barcellona di Flick (4-2). Ancelotti si è affidato alla vecchia guardia e a quelli arruolabili. Tanti, infatti, gli infortunati. Cui oggi si sono aggiunti Rodrygo, Militao (si teme un infortunio serio) e Lucas Vazquez.