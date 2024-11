Anteprima24.it - Ieri in Campania: truffe e incidenti mortali, va alzato il livello di attenzione

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 7 novembre 2024. Avellino – La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Avellino sulle sentenze che il 18 settembre Scorso avevano annullato, senza rinvio, le ordinanze di custodia cautelare per l’ex sindaco Gianluca Festa e cancellato alcune gravi imputazioni. (LEGGI QUI)Benevento – Un uomo di 37 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per furto e tentata truffa a Benevento. L’episodio risale alla mattinata del 07.11.2024, quando il truffatore, spacciandosi per un dipendente di una società di fornitura dell’acqua, è riuscito con l’inganno a entrare nell’abitazione di una donna di 71 anni. (LEGGI QUI)Caserta – Un uomo di 45 anni è morto in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto l’auto su cui viaggiava, che si è scontrata con un camion.