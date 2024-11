Sport.quotidiano.net - Giorni caldi per le ’case’ del Rimini. Il nuovo stadio entra in Consiglio

Settimana chiave, la prossima, per ledel. Mercoledì il progetto del’Romeo Neri’ entrerà incomunale per approvare la dichiarazione del pubblico interesse e ratificare la delibera di Giunta, step necessario per l’inserimento dell’opera, oggetto di una proposta di partenariato pubblico-privato, nel Programma triennale dei Lavori pubblici 2025-2027. E, sempre la prossima settimana l’area ex Ghigi, quella del centro sportivo della Gaiofana, sarà consegnata dal Comune al concessionario (la Responsible Spa del presidente Stefano Petracca) per dare il via ai lavori. Infatti, ieri mattina la Giunta ha approvato il progetto esecutivo, in conformità al contratto già sottoscritto, che prevedeva la progettazione, l’esecuzione e la gestione dell’area ex Ghigi, tramite finanza di progetto.