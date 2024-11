‘Food Wars!’ Yuto Tsukuda e Shun Saeki a Lucca | Piace per i personaggi stilosi

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

Comics & Games,presentano e raccontano Food Wars! in occasione dell’uscita della nuova edizione, arricchita da cofanetti speciali e variant cover d’eccezione per Planet Manga. Food Wars! è probabilmente il più famoso manga dedicato alla cucina nato dal genio di. LEGGI ANCHE: Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso: la riscoperta dell’umanità contro i super poteriI primi 18 volumi saranno acquistabili singolarmente o in tre cofanetti speciali, ciascuno contenente una cartolina esclusiva. La storia segue il giovane Souma Yukihira, che sogna di diventare uno chef di successo e di portare avanti il ristorante di famiglia, con l’obiettivo di superare le doti culinarie di suo padre. Ma quando Souma finisce la scuola media, suo padre, Jouichirou, decide improvvisamente di chiudere il ristorante e partire per l’Europa.