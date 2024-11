Ilfattoquotidiano.it - Dall’India 10mila infermieri per colmare le carenze del Ssn. Sindacati: “Toppa peggiore del buco, serve aumentare gli stipendi”

Diecimila professionistiperle gravidi personalestico negli ospedali italiani. L’idea, lanciata dal ministro della Salute Orazio Schillaci, prevede che glidi Nuova Delhi vengano reclutati direttamente dalle Regioni, come è già avvenuto in Lombardia con i professionisti sudamericani. In questo modo, ogni territorio potrà agire autonomamente, in base alle proprie necessità, mentre al ministero resterà il ruolo di tramite tra i due Paesi. Soprattutto, ha spiegato Schillaci, per verificare con le autorità consolari l’effettiva conoscenza della lingua di chi arriva in Italia per lavorare. Sulla formazione professionale degliindiani, ha assicurato il ministro, “non ci sono problemi perché è buona”. Ma se per Schillaci quella di assumere personale straniero è l’unica soluzione possibile per affrontare nel breve ledi organico, per ie gli ordini provinciali è l’ennesimo colpo assestato alla categoria.