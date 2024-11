Liberoquotidiano.it - Dagli Usa all'Italia: la bile nera dei perdenti rossi

La sinistra non è al caviale, è alla frutta. Basta vedere la reazione isterica alla battuta di Giorgia Meloni, il travaso didopo la vittoria di Trump nei talk show, per capire che la «gauche caviar» è arrivata all'ultimo piatto del pranzo di gala. Nel 1989 l'operazione fu condotta da Ronald Reagan con la caduta del Muro di Berlino, 35 anni dopo, è Donald Trump a prendere il piccone della Storia e demolire il pensiero unico dei nipotini di Lenin. Siamo di fronte a un gigantesco fallimento culturale, le elezioni americane sono la sconfitta non di Kamala Harris (figura già dimenticata), ma di un sistema ideologico che in America e in Europa ha toccato contemporaneamente l'apice e il fondo. (.)Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi