Lopinionista.it - Comuzzo convocato in Nazionale, Fedriga: “Congratulazioni”

TRIESTE – “a Pietro, giovane talento di San Daniele e difensore della Fiorentina, per aver ricevuto la sua prima convocazione inmaggiore. Assieme a, anche Alex Meret e Guglielmo Vicario vestiranno la maglia azzurra, per un totale di tre friulani in. Un traguardo che ci riempie di gioia e orgoglio”.Così sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano(foto), a proposito della convocazione diin.L'articoloin: “” L'Opinionista.