Cityrumors.it - Cibo spazzatura tra i giovani: l’Eating Healthy Day lancia l’allarme

Leggi l'articolo completo su Cityrumors.it

Sempre piùammettono di consumare regolarmente alimenti nei fast food. La velocità nel mangiare, però, non va di pari passo con la saluteUna volta era un prodotto per pochi, la “follia” che ci si poteva concedere per un pasto al di fuori della norma. Adesso, però, il mondo è cambiato, la globalizzazione ha modificato certi equilibri anche dal punto di vista culinario. Così, in Italia, il fast food non rappresenta più un’eccezione.tra iDay– Cityrumors.itAl contrario, è una scelta sempre più frequente, soprattutto tra i, dove il 28% dei consumatori tra i 18 e i 34 anni si concede junk food almeno una volta a settimana, un dato molto diverso dal 9% degli over 54.Non è finita, c’è addirittura un 8% diche ammette di consumarlo due o tre volte a settimana, mentre un più prudente 59% lo limita a un’uscita al mese.