Rompipallone.it - Cagliari-Milan, 2 gol annullati e uno da annullare: VAR sotto accusa

Inil Var diventa protagonista, la convalida di un gol fa discutere: la ricostruzione dell’accadutoIl palinsesto del sabato di campionato proponeva diversi match molto interessanti. E non ha deluso le attese, partita che si è rivelata dalle mille emozioni come previsto. Per i rossoneri, c’era da trovare conferme importanti dopo l’impresa contro il Real Madrid e iniziare a mettere basi concrete per la risalita in classifica. Ma di fronte, c’era una squadra sarda a caccia di punti salvezza e mai facile da affrontare sul proprio campo.E infatti, l’inizio per il Diavolo è stato da incubo, con la rete di Zortea a portare in vantaggio ildopo appena due minuti di gioco. Nel corso della prima frazione, un super Leao ha ribaltato la partita, ma la squadra di Nicola ha continuato a essere molto pericolosa.