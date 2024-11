Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, visite mediche gratis in piazza Arringo

, 9 novembre 2024 – L’azienda sanitaria territoriale disarà parte attiva dell’evento ‘Carovana della salute: il benessere arriva in città’, organizzato da Cisl pensionati Marche che ha coinvolto l’Ast picena, in programma domani dalle 10 alle 17.30, in. “La partecipazione dell’Ast dia questa iniziativa – spiega il direttore sanitario Maria Bernadette Di Sciascio – è la dimostrazione del percorso di dialogo e confronto intrapreso dall’azienda con le organizzazioni sindacali della funzione pubblica confederali e dei pensionati con cui, recentemente, l’Ast ha firmato un protocollo d’intesa che recepisce quello già siglato dalla Regione Marche”. Per la promozione della salute l’Ast disarà presente con il personale sanitario del Dipartimento di prevenzione, dell’unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitativa e dei distretti sanitari die San Benedetto.