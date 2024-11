Gaeta.it - Vendita all’asta di diamanti a Alessandria: nuovi dettagli sull’evento del 3 dicembre

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’Azienda Ospedaliero-Universitaria diha ufficialmente riaperto l’asta pubblica per ladi 43. Questi preziosi gemme, certificati e conservati in astuccio sigillato, sono stati donati dal noto gruppo Paglieri, famoso per la produzione di cosmetici e detergenti. Questa iniziativa si collega a un concorso a premi lanciato nel 2020, legato all’acquisto del prodotto “Felce Azzurra Bagnodoccia Classico 50/o Anniversario”. L’asta rappresenta un’opportunità sia per appassionati del settore sia per chi desidera investire in beni di valore.sull’asta e modalità di partecipazioneL’evento si svolgerà il 3alle 10:00 nella sala riunioni situata in via Santa Caterina. I partecipanti possono inviare le proprie offerte racchiuse in busta chiusa, riportante la dicitura “non aprire – asta”.