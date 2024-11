Usa anche Musk alla telefonata Trump-Zelensky | Il tempo dei guerrafondai è scaduto

Leggi l'articolo completo su Open.online

La sua presidenza non è ancora iniziata, la squadra di governo è solo una bozza, ma il neoeletto presidente Usa Donaldsi è già dato da fare. Il tycoon avrebbe già parlato del conflitto tra Russia e Ucraina durante la chiamata in cui il presidente Volodymyrsi congratulava per la sua elezione. Il colloquio è durato in tutto 25 minuti. Il leader ucraino avrebbe ottenuto nuove rassicurazioni da: i due non avrebbero però parlato in maniera approfondita del piano di pace. Ad ascoltare i due leader c’erail patron di Tesla e X, Elon. «Le uccisioni insensate finiranno presto. Ilper gli speculatori», ha scritto sul suo social il miliardario come a riassumere il confronto tra il tycoon e il presidente ucraino. La presenza dinon è casuale.