Urbanistica, ancora sequestri: la Commissione Paesaggio "centro del sistema illegale"

Milano, 8 novembre 2024 – La Procura descrive un quadro “allarmante” che vede i progetti urbanistici a Milano “dipendere in maniera di fatto determinante dal parere dellaper ildel Comune” i cui membri avrebbero operato “in un contesto caratterizzato da conflitti di interesse e opacità”. Un presunto “consolidato nel tempo, in virtù del quale sembrerebbero essere meno tutelati gli interessi della collettività e del Comune e sempre più avvantaggiate le società operatrici e i loro progettisti, a scapito dell’interesse pubblico”. Considerazioni aldel decreto di perquisizione a carico di 16 persone firmato dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Paolo Clerici, nell’ambito della serie di indagini su progetti di rigenerazione urbana che hanno portato a un nuovo sequestro, disposto dal gip Mattia Fiorentini ed eseguito dalla Gdf, per presunti abusi edilizi in zona Scalo Farini.