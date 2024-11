Trofeo Nico Sapio di Nuoto Razzetti trionfa nei 200 misti | Il pass mondiale da tranquillità per le prossime gare

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Genova, 8 novembre 2024 – Grandi applausi per Albertoal, in svolgimento alla piscina Sciorba di Genova. L’Azzurro delle Fiamme Gialle e GenovaMy Sport ha conquistato la gara dei 200in 1’53”99. Grande ovazione del pubblico tutta per l’idolo di casa gialloverde e stella della Nazionale di.Il vice campione del mondo dei 200 farfalla e bronzo iridato nei 200a Doha, finalista olimpico nei 400(quinto), 200(sesto) e 200 farfalla (ottavo) a Parigi saluta e ringrazia il pubblico, come riporta feder.it: “E’ sempre bellissimoggiare qui – commenta – ringrazio tutti quelli che sono venuti a tifare per me. Mi emoziono nel sentire i ragazzi urlare il mio nome prima e dopo la gara. La stagione è iniziata molto bene con risultati solidi in coppa del mondo.