Gaeta.it - Tragedia a Piazza Armerina: il suicidio di una giovane ragazza e i risvolti legali

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildi unadi appena 15 anni, avvenuto a, sta sollevando interrogativi pubblici e. Lasi sarebbe tolta la vita martedì, con sospetti che la vicenda sia legata a episodi di revenge porn, pratiche inaccettabili e devastanti che coinvolgono la diffusione non consensuale di contenuti privati. A seguito di questo drammatico evento, la Procura dei Minori di Caltanissetta ha avviato un’inchiesta che potrebbe coinvolgere ulteriori minori. L’accaduto ha toccato profondamente la comunità locale e ha messo in luce una questione urgente e dolorosa: l’impatto delle nuove tecnologie sulla vita dei più giovani.Indagini della Procura dei MinoriL’ufficio della Procura dei Minori ha preso in carico il caso, segnalando indagini in corso che potrebbero coinvolgere altre persone.