Lanazione.it - Tartufo bianco, gioiello delle Crete senesi

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

MONTALCINO (Siena) E’ sulle, inconfondibili rilievi che dividono il Chianti dalla Val d’Orcia, che nascono i tartufi bianchi. Autentici “gioielli“ che per due fine settimana, il 9-10 e 16-17 novembre, saranno gli assoluti protagonisti della Mostra mercato, a San Giovanni d’Asso, municipio di 900 abitanti del Comune di Montalcino. Qui si incontreranno, in un carosello di appuntamenti, una cultura e una tradizione antiche, che continuano ad essere avvolte da un alone misterioso, relative alla ricerca dei tartufi di cui sono protagonisti nella stessa misura la natura, l’uomo e i cani, ed il trionfo del gusto, che ruota intorno al prelibato fungo ipogeo. Paolo Valdambrini, presidente dell’associazione tartufai, che conta circa 300 associati, ci offre qualche anticipazione: "Dopo una stagione incerta, abbiamo davanti un’ottima annata dal punto di vista della qualità, la migliore degli ultimi cinque anni, afflitti dalla siccità.