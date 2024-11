Tvzap.it - “Sei il mio 110 e lode”: la figlia del famoso cantante italiano si è laureata per la terza volta

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

Ladelsi èper la. Ad annunciarlo è lei stessa con una serie di scatti realizzati nel giorno della sualaurea. Nelle foto c’è anche il papà, che festeggia gioioso il traguardo raggiunto dalla. (Continua.)Leggi anche: Si laurea in ospedale durante la chemio, è morta cinque mesi dopoLeggi anche: Vittorio Feltri, l’annuncio choc sulla: “Ero sul punto di ucciderla”Ladelsi laurea per laGioia immensa per il: lasi èper la. Aveva iniziato a studiare di nuovo durante la pandemia e adesso ha raggiunto il traguardo tanto agognato. Il padre ha festeggiato con lei questo momento e sui social ha scritto: “Come vedi, amore mio, dopo tanti sacrifici arrivano anche le soddisfazioni.