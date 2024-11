Iodonna.it - Secondo quanto riportato da Dagospia, lei sarebbe tornata con l'ex Andrea Crippa, vice di Matteo Salvini

Giambruno torna a far parlare di sè. Il motivo? La sua tormentata vita sentimentale. L’ex del premier Giorgia Meloni, infatti, che in estate è stato fotografato con Federica Bianco,tornato single. La 41enne pugliese con la quale avrebbe fatto coppia negli ultimi mesi, avrebbe lasciato il giornalista per tornare con il suo ex,segretario della Lega. La notizia è stata lanciata dae ha subito fatto il giro del web. Giorgia Meloni sui social: «La mia relazione con Giambruno finisce qui» X Leggi anche ›Giambruno sarà ospite nella prima puntata di “Belve”Giambruno e Federica Bianco insieme in PugliaIl giornalista e l’attrice che ha recitato in diverse fiction sono stati visti insieme per la prima volta in estate in Puglia.