Quifinanza.it - Sciopero Napoli dell’8 novembre, mezzi Eav e Anm fermi: gli orari di bus, metro e funicolari

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Città in tilt in tutta Italia oggi venerdì 8per via dellonazionale dei trasporti. Aoggi bus,e tram si fermano. Essendo la terza azione diper il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, questa volta in nessuna città si applicano le fasce di garanzia. Di seguito vediamo le informazioni utili e glidellonel capoluogo napoletano.Eav2024Linne VesuvianePartenze garantiteDaperSorrento 05:41 – 07:29 – 17:41-18:53Sarno 05:46 – 07:34 -16:34 -17:10Poggiomarino 05:50 – 07:38 – 16:38 – 17:14Baiano 5:30 – 05:55da San Giorgio per Baiano 17: 06- 17:42PerdaSorrento 05:30 – 07:38 – 16:38 – 18:26Sarno 07:14 – 07:50 – 18:38 – 19:14Poggiomarino 05:54 – 07:42 – 18:30 – 19:06Baiano per San Giorgio 07:03 – 07:39 – 18:27Baiano 19:03Linee FlegreePartenze garantiteda Montesanto per Torregaveta 05:41 – 06:21 – 07:01 – 07:41- 08:21- 17:21 – 18:21- 18:41 – 19:21da Montesanto per Quarto 06:00 – 06:48 – 07:12 – 08:24 – 16:48 – 18:00- 19:12da Fuorigrotta per Montesanto 05:50da Torregaveta per Montesanto 05:54 – 06:34 – 07:14 – 07:54 – 17:34 – 18:14- 19:14da Quarto per Montesanto 05:45 – 06:09 – 07:21- 08:09 – 08:33 -16:57 – 18:09 – 19:21Linee SuburbanePartenze garantite (servizio effettuato dalla società D’Agostino Tours)daper Piedimonte Matese: 07:47 – 17:27 – 20:30da Piedimonte Matese per: 05:10 – 06:21 – 17:21Sulla Linea-Benevento è garantito il servizio automobilistico sostitutivo come da programma feriale.