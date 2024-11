Sport.quotidiano.net - Robur, la carica del giovane Carbè: "Ora ripartiamo con il piede giusto"

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

"Quando giochi non devi pensare, se un giocatore come te pensa, significa che nella sua testa c’è qualcosa che non va": glielo ha detto uno dei tanti allenatori che ha avuto, Tino Borneo, scomparso a soli 51 anni lo scorso aprile. Un consiglio che Alessio(nella foto) si tiene stretto. Serve istinto, nel suo ruolo, quello del trequartista. Per metterlo in pratica, quel consiglio, ha tutto il tempo del mondo: è un 2006 e un lungo cammino davanti, per crescere e realizzare il suo sogno. Originario di Castellammare ("Tifo ovviamente Napoli. E Juve Stabia" dice), si è trasferito a Lecco quando i suoi genitori si sono spostati per lavoro. I primi passi li ha mossi nell’Olginatese. "Dopo due mesi che ero lì mi ha prelevato l’Atalanta – racconta–: posso dire che sono un ‘prodotto’ della Dea.