Riscaldamenti 2024 quando è possibile accendere i termosifoni | date per città e zona e orari

Con l'arrivo del freddo, molte famiglie in Italia si preparano ad, ma non tutti potranno farlo immediatamente. La stagione invernale-2025 prevede infatti specifiche normative sull'accensione e spegnimento dei, che variano in base allaclimatica per contenere i consumi e ridurre l'impatto ambientale. L'Italia è divisa in sei zone climatiche, e ciascuna ha un calendario di attivazione e spegnimento. L'accensione deia partire dal 15 ottobre nelle aree più fredde, mentre nelle zone più miti, come la fascia A, si dovrà aspettare fino al 1° dicembre. Anche le ore di utilizzo giornaliere sono regolamentate: nelle zone fredde come la fascia E ipossono rimanere accesi fino a 14 ore al giorno, mentre nelle aree più calde il limite scende a 6 ore.