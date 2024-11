Gaeta.it - Risarcimento di oltre 157mila euro per un egiziano assolto dopo due anni di detenzione ingiusta

Facebook WhatsAppTwitter Un giovanedi 24ha recentemente ottenuto undiper. Questo rimborso arrivaquasi duetrascorsi in carcere in seguito a un arresto avvenuto nel maggio 2021, accusato di reati gravi tra cui sequestro di persona. La sua vicenda legale si è conclusa con un’assoluzione piena nel marzo 2022. La decisione di risarcire il giovane è stata presa dalla Corte d’Appello di Milano, che ha accolto la richiesta degli avvocati del giovane, Marco Romagnoli e Debora Piazza.La sentenza della corte d’appello di MilanoÈ stata la quinta sezione penale di Milano, formata dai giudici Tallarida, Criscione e Ravera, a stabilire il. La sentenza è ormai passata in giudicato, permettendo al giovane di ottenere la somma a titolo di riparazione per il periodo trascorso in carcere.