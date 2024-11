Lanazione.it - Ricorrenze: un concerto con le scuole per commemorare Kindu e Nassiriya

Pisa, 8 novembre 2024 – Si svolgerà domenica 10 novembre presso il sacrario di(via Asmara 1, ore 18) ilcommemorativo “Ricordando”, in occasione della Giornata delle vittime civili e militari nelle missioni internazionali di pace. Ilsarà tenuto dagli alunni degli istituti comprensivi a indirizzo musicale “Fibonacci” e “G. Toniolo” e gli studenti del liceo musicale “G. Carducci”. L’esecuzione dei pezzi sarà intercalata dagli interventi delle autorità civili e militari. “Questo evento è aperto a tutta la città - spiega Riccardo Buscemi, assessore alla scuola e ai servizi educativi del Comune di Pisa -, per abbracciare affettuosamente tutti i nostri militari caduti e per celebrare in modo “speciale” questa Giornata del Ricordo, a ventuno anni dall’attentato di Nassirya e in particolar modo è destinato ai giovani ai quali desideriamo raccontare il sacrificio per la pace dei nostri militari.