Gaeta.it - Proscioglimento per il medico accusato di omicidio stradale: la sentenza del Giudice di Ivrea

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recentedidi unneurologo coinvolto in un caso diha suscitato molte reazioni, chiarendo i confini tra responsabilità e casualità nelle dinamiche di incidenti stradali. Ilper le Indagini Preliminari, Andrea Cavoti, ha sollevato il dottore M. M. dall’accusa, ponendo l’accento sulla necessità di prove certe in situazioni di questo tipo. La vicenda si è sviluppata nel contesto di un incidente avvenuto ae ha rimarcato l’importanza di stabilire un nesso causale chiaro tra l’evento e le conseguenze fatali.L’incidente che ha scossoIl 6 maggio 2023, un tragico evento ha colpito la comunità di, quando M. M. stava guidando la sua Kia Sportage lungo via Circonvallazione. L’anziano Luca Resta, 83 anni, stava attraversando le strisce pedonali quando è stato investito dalla vettura del