Piano di Sorrento, turnover in giunta e redistribuzione delle deleghe

Tempo di lettura: 3 minutiIl Sindaco Salvatore Cappiello ha firmato i decreti di modifica della composizione dellacomunale con ridistribuzionee di assegnazione ai Consiglieri comunali di incarichi di collaborazione in specifiche materie (rispettivamente decreti n. 15 e n. 16, pubblicati all’Albo pretorio in data odierna).Lacomunale risulta essere composta da Giovanni Iaccarino (Vice Sindaco), Costantino Russo, Antonella Arnese, Annalisa Pasquariello e Anna Iaccarino.Leconferite agli Assessori sono le seguenti:Giovanni Iaccarino: Vice Sindaco – Cultura, turismo e spettacolo – Rapporti con le associazioni culturali – Attività produttiveCostantino Russo: Manutenzione – Parchi pubblici – Quotidianità – Fiere e mercatiAntonella Arnese: Demanio – Contenzioso – Patrimonio – TrasparenzaAnnalisa Pasquariello: Verde pubblico – Arredo urbano – CimiteroAnna Iaccarino: Lavori pubblici – Bilancio – Tributi – Pianificazione urbanisticaL’assegnazione ai Consiglieri comunali di incarichi di collaborazione in specifiche materie è la seguente:Giovanni Ruggiero: Personale – Pubblica IstruzioneMarco D’Esposito: Ecologia – Ambiente – Protezione civileMaurizio Gargiulo: Sanità – Attuazione del programmaGiuseppina Esposito: Servizi sociali – SportMonica Russo: Politiche giovanili – Forum dei giovani – Risorsa mare – Pari opportunitàKatia Veniero: Rapporti con le frazioni – Tradizioni storiche Il Sindaco Salvatore Cappiello ha dichiarato: “Lavoriamo incessantemente per la crescita della nostra Città: lo facciamo ogni giorno con determinazione ed entusiasmo.