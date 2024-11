Gaeta.it - Morte di Leonardo Lamma: la Procura chiede chiarezza sulla rimozione del dosso a Corso Francia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La tragicadiriaccende i riflettori su un caso che continua a suscitare interrogativi e richieste di. Ladi Roma ha respinto per la terza volta la richiesta di archiviazione riguardante il suo incidente mortale. Un aspetto centrale sulle indagini riguarda laimprovvisa di unstradale, avvenuta solo poche ore dopo l’incidente. Questo articolo esplorerà i dettagli della vicenda, le indagini ine le implicazioni per la sicurezza stradale.Un incidente fatale e ladelIl 7 aprile 2022, una serata che avrebbe dovuto essere come tante altre, è diventata tragica per la famiglia di, giovane vittima di un incidente stradale avvenuto a. Lasi interrogatempestività delladelche, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato un fattore determinante nell’incidente.