Bergamonews.it - Minacce al giornalista Berizzi, tre haters a processo. La difesa cita Zanetti, Spinelli, Toti e giornalisti sportivi

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Bergamo. Insulti,di morte, offese via social. Nuovonei confronti deglivicini agli ambienti di estrema destra che vedono ilbergamasco di Repubblica Paolocome parte civile. Alla sbarra ci sono il milanese Federico Aloisi, il varesotto Samuele Mazzoleni e il viareggino Paolo Aimo.Sono accusati di aver postato violenti messaggi sulla pagina Nazitalia, il 26 gennaio 2019.“Speriamo tu possa conoscere presto l’aldilà con profondo dolore e pena, sei lo squallore più totale dell’uomo”. “Se passi da casa mia aspetto di portarti giù nei box”, scriveva Aloisi. “È stato un peccato non vederti al funerale, ero il primo a strapparti la lingua, pezzo di m., comunista indegno, feccia”, aggiungeva Mazzoleni. Mentre Aimo scriveva via Twitter: “Continua a offendere e a non rispettare i morti nei tuoi articoletti del c.