Mezza Maratona di Palmanova 2024 | ecco il nuovo percorso iscrizioni oltre quota mille

Ritorno al passato, ora è ufficiale. La“Città di” torna sulche ne ha accompagnato la crescita per 19 delle 21 edizioni sin qui disputate. Un tracciato veloce, scorrevole e che, dopo la partenza dalla spettacolare Piazza Grande a, attraverserà per due volte il suggestivo centro di Clauiano, antico borgo di pietre e sassi dove la storia pare essersi fermata.Nei giorni scorsi è stato ufficialmente omologato dalla Fidal ilche domenica 24 novembre ospiterà la ventiduesima edizione del classico appuntamento sui 21,097 km della. La scenografica Piazza Grande, cuore di, con l’originale pianta esagonale e gli importanti edifici storici che vi si affacciano, continuerà ad ospitare partenza e arrivo della gara. Ma gli atleti lasceranno la città uscendo da Porta Udine e vi rientreranno, nel finale di gara, transitando per Porta Cividale.