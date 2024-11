Lapresse.it - Meloni: “Non svilisco i diritti sindacali. Musk? Un interlocutore, ha fatto cose straordinarie”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

La presidente del Consiglio, Giorgia, a Budapest per il vertice informale dell’Unione Europea. Al suo arrivo, la premier ha parlato con i giornalisti presenti nella capitale ungherese. Ha risposto alle polemiche sorte dopo il suo sms letto a ‘Un giorno da pecora’ (“Sto male ma lavoro, non ho particolari”), dicendo di difendere le prerogativemeglio della sinistra. Poi ha commentato la sua telefonata con Elondopo l’elezione alla Casa Bianca di Donald Trump, affermando che il ceo di Tesla è un “” che “ha”. IN AGGIORNAMENTO