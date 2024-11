Inter dall’Inghilterra | anche il Manchester City su Calhanoglu

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Hakannel corso della scorsa estate per qualche giorno si è trovato al centro di rumors di mercato, salvo poi chiudere ogni porta per rimanere in nerazzurro. Ma le big d’Europa sembrano pronte a bussare nuovamente alla porta dell’tra pochi mesi. C’è sempre il Bayern Monaco sul regista di nazionalità turc, ma secondo il sito web inglese specializzato in calciomercato “CaughtOffside”il Msterpotrebbe farsi sotto visti i dubbi legati al recupero di Rodri, che starà a lungo ai box. L’non vuole privarsi dima davanti a un’offerta da 45 milioni di euro potrebbe sedersi a trattare mentre lo stesso centrocampista turco sarebbe tentato da una nuova esperienza.il MstersuSportFace.