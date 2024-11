Lanazione.it - Hall of Fame Viola: entrano Prini, Rogora, Beatrice e Mutu. Omaggio a Sandro Picchi. Premio “DA13” a Zoff

Firenze, 8 novembre 2024 – Un protagonista del primo scudetto (Maurilio, nel 1955-56), uno del secondo (Bernardo, 1968-69), un giocatore degli anni ‘70 amatissimo e sfortunato (Bruno, vincitore della Coppa Italia 1974-75), un vero e proprio “Fenomeno” come Adrian(che ha deliziato i tifosidal 2006 al 2011), un campione del mondo come Dino(a lui ildedicato ad Astori), un grande giornalista come(maestro per tutti i cronisti sportivi e non solo), una figura storica della societàcome Gabriella Pierani. Come ogni anno prestigiosa ed emozionante la lista dei premiarti dal Museo Fiorentina, di coloro chenella “of”, la prima “Sala degli Onori” del calcio italiano. L'evento si svolgerà all’Auditorium "Cosimo Ridolfi" di Intesa Sanpaolo in via Carlo Magno 7 a Firenze Martedì 19 novembre 2024 alle ore 20:30.