Tvzap.it - Grave lutto per l’ex stella del Milan, è morta la moglie

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

Ladelcalciatore dello scorso 4 novembre 2024. Ad annunciare la tragica notizia lo stesso ex atleta che sui social ha condiviso una straziante messaggio. Lui e la compagna erano legati da ben 27 anni e per lui il dolore di questa perdita è devastante. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Uomini e Donne”, diagnosi choc percorteggiatore: “Devo operarmi”Leggi anche: Ida Di Filippo, com’era prima del successo l’agente immobiliare di “Casa a prima vista”Christian Ziege in: èladeldelcalciatore delChristian Ziege ha condiviso sul proprio profilo Instagram la terribile notizia: suaPia è. I due stavano insieme da molti anni: si sono sposati nel lontano 1997 e hanno avuto due figli, Alessandro e Maria.