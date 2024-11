Ilfattoquotidiano.it - Gli oncologi: “5 euro in più a pacchetto per raccogliere 14 miliardi l’anno per la sanità e ridurre i tumori e il fumo tra i giovani”

Aumentare di cinqueil costo di ognidi sigarette per disincentivare l’abitudine al, soprattutto tra i più, evitando migliaia di morti ogni anno e recuperando fondi fondamentali per finanziare un Servizio sanitario nazionale sempre più in crisi. Se la campagna #SOStenereSSN avrà successo, ogni anno entreranno nelle casse dello stato fino a 13,8di, dieci volte la cifra lorda stanziata per ladal governo Meloni nella legge di bilancio 2025. Senza contare i costi socio-sanitari che potrebbero essere tagliati riducendo l’incidenza deinella popolazione.Solo per trattare il carcinoma polmonare, il tumore più associato al, ogni anno vengono spesi circa 2,5di. Ma se si considera il grande numero di patologie correlate a questa malsana abitudine – come altre neoplasie o malattie cardiovascolari e respiratorie – i costi in carico al Ssn crescono esponenzialmente: ogni anno in Italia il tabacco causa 93mila morti, con costi diretti e indiretti pari a oltre 26di