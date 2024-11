361magazine.com - Giulia e Mirco, dopo «Temptation Island» lei si fidanza con un amico di lui: è rissa negli spogliatoi

Rossi eDuranti tornano a far discutere. Lei frequenterebbe undell’exto ormai da tempo.lo avrebbe scoperto e sarebbe scoppiata una. Tutta la verità da una fonte vicina ai dueRossi eDuranti si lasciano durante l’esperienza a «».il programma lui esce con la single Alessia, con la quale ha immediatamente intrapreso una relazione., invece, frequenterebbe Andrea Piteo, undella ex coppia e soprattutto di.Stando ai recenti rumors, sembra chee Andrea fossero amici intimi e che si trovassero spesso in occasione delle partite di calcetto settimanali. Sembra inoltre cheabbia più volte ispirato Andrea a casa sua durante un periodo buio della sua vita. Ma non finisce qui!Di recente pare cheabbia scoperto che la exta e Andrea si frequentassero già da febbraio 2023, diversi mesi prima della loro partecipazione a «».