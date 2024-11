Giappone Expo Osaka | Filiera Agricola Italiana e Commissariato Generale insieme per valorizzare enogastronomia e turismo rurale

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Ilper l’Italia a2025e F.AGR.I. –hanno firmato un protocollo d’intesa per promuovere le eccellenze enogastronomiche e ilalla prossima Esposizione Universale.“Il protocollo che abbiamo firmato oggi con F.AGR.I., che riunisce 110 mila aziende agricole italiane, è un altro passo importante per la creazione di una ampia rete di accordi e partenariati a sostegno dell’internazionalizzazione delle filiere produttive territoriali e del sistema agroalimentare e turistico italiano con l’obiettivo di attrarre pubblico e investimenti”. Ha dichiarato l’Ambasciatore Mario Vattani, Commissarioper l’Italia a2025. “Al recente G7 Agricoltura Italia ehanno siglato un memorandum per rafforzare la cooperazione nei settori dell’economia